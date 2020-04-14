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В Москве будут аннулированы более 900 тыс. пропусков

14.04.2020 13:47
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В Москве будут аннулированы более 900 тыс. пропусков

Власти Москвы выдали 3,2 млн цифровых пропусков, но более 900 тыс. из них будут аннулированы.

Власти столицы приняли решение аннулировать более 900 тыс. электронных цифровых пропусков, которые могут позволить москвичам перемещаться по городу. Такое решение принято из-за некорректности поданных для оформления пропусков данных. При этом, глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко выступил с предупреждением к москвичам, которые предоставляют недостоверные сведения о себе. По его словам, за ввод некорректных данных для оформления пропуска будет предусмотрена административная ответственность, пишет РБК.

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