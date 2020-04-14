Объемы производства кожных антисептиков в России выросли в шесть раз

К производству санитайзеров привлекаются компании из парфюмерно-косметической отрасли.

Как рассказал министр промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, сегодня как никогда востребованными остаются кожные антисептики, произведенные на основе изопропилового и этилового спирта. Они востребованы как медицинскими организациями, так и потребителями продуктов. В этом плане, чтобы покрыть потребность, пришлось мобилизовать российскую промышленность. В результате в несколько раз выросли производственные мощности.

«Так, на начало марта объем производимой продукции составлял порядка 45 тысяч литров в сутки. Уже сегодня мы нарастили этот объем в шесть раз», - рассказал Иванов.

При этом, как сообщается на сайте Минпромторга, компании смежных сфер, включая производителей парфюмерно-косметической продукции, заявили, что готовы использовать свои мощности для необходимого объема производства антисептиков.

Интересна статистика: если еще до пандемии коронавируса около десяти крупных отечественных компаний были заняты в производстве и поставках антисептиков на внутренний рынок, то на сегодняшний день численность таких компаний составляет порядка шестидесяти. А объемы производства достигли 300 тысяч литров антисептиков за одни сутки, из которых четверть – это антисептики, которые были произведены российскими парфюмерными и косметическими компаниями.