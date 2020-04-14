В России за сутки обнаружили 2774 новых случая инфицирования коронавирусом

Наибольшее количество инфицированных выявлено в столице. По данным медиков в Москве за последние сутки обнаружено 1489 инфицированных, а всего в столице 13002 инфицированных COVID-19.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки на территории России медики выявили 2774 новых случая инфицирования COVID-19, 22 человека скончались, 224 выздоровели. 1489 человек с коронавирусом обнаружено в Москве, 460 в Подмосковье. Заболевших обнаружили в 51 регионе.

Всего в России зафиксировано 21102 инфицированных COVID-19 в 82 субъектах, выздоровели 1694 пациента, скончались 170 человек, пишет РИА Новости.