Москвичей будут тестировать на иммунитет к коронавирусу

Тестирование в столице начнется с 14 апреля.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уже начиная с 14 апреля, в России начнется тестирование население на выявление иммунитета к коронавирусу. Об этом Попова сообщила во время совещания с президентом России Владимиром Путиным касательно санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. Также, глава ведомства анонсировала тестирование медиков для того чтобы выяснить, насколько они защищены от болезни, пишет РИА Новости.