Голикова: цифры по инфицированным коронавирусом не должны пугать
13.04.2020 15:31
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Средний рост инфицированных COVID-19 в России «день ото дня» составляет порядка 17-18%.
Вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала рост числа инфицированных коронавирусом в России. По ее словам, хотя цифры «не очень приятные» они не должны пугать, а даже наоборот «несколько успокаивают», так как показывают, что в стране не произойдет «экспоненциально угрожающего» распространения коронавируса. Причем средний рост числа инфицированных в России «день ото дня» составляет порядка 17-18%, пишет RT.
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Голикова и прочие что-то там говорят о случайностях, о том, о сем ... Но на местах дремучая жизнь. Так в Новосибирской области, в Наукограде Кольцово. там, где остатки "Вектора", сотрудник фирмы по выпуску лекарств 9 дней ходил по больницам с плохим самочувствием, кашлем, но его отправляли лечить ОРВИ. пока он не попал в реанимацию. Только тогда сделали тест на короновирус и с подтверждением его он попал в инфекционную… там, наверно, морги специальные. Жена его ищет хотя бы платно протестироваться, а на фирме, где работает больной – благодушие… о огромном количестве контактов больного может кто-то вспомнит! Написал и жду наказаний за неугодную информацию...