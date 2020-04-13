Голикова: цифры по инфицированным коронавирусом не должны пугать

Средний рост инфицированных COVID-19 в России «день ото дня» составляет порядка 17-18%.

Вице-премьер Татьяна Голикова прокомментировала рост числа инфицированных коронавирусом в России. По ее словам, хотя цифры «не очень приятные» они не должны пугать, а даже наоборот «несколько успокаивают», так как показывают, что в стране не произойдет «экспоненциально угрожающего» распространения коронавируса. Причем средний рост числа инфицированных в России «день ото дня» составляет порядка 17-18%, пишет RT.