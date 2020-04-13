КПРФ предлагает выплатить москвичам на самоизоляции по 20 тыс. рублей

Причем речь идет обо всех москвичах, включая и несовершеннолетних.

Фракция КПРФ в Мосгордуме обратилась к столичному градоначальнику Сергею Собянину с просьбой оказать москвичам, вынужденным соблюдать режим самоизоляции, материальную поддержку. В письме, направленном мэру, предлагается выплатить всем москвичам единовременную выплату в размере 20 тыс. рублей, причем речь идет и о несовершеннолетних, пишет РИА Новости.

Также члены фракции предлагают освободить представителей малого и среднего предпринимательства от уплаты региональных налогов.