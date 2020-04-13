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Мишустин анонсировал новые меры по поддержке бизнеса

13.04.2020 11:55
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Мишустин анонсировал новые меры по поддержке бизнеса

По словам премьер-министра, разработка новых мер поддержки будет происходить с учетом предложений бизнес-сообщества.

Глава Кабмина Михаил Мишустин проинформировал о новых мерах поддержки российского бизнеса по поручению главы государства. По его словам, их планируется представить на этой неделе.

«При их разработке мы также учитываем предложения бизнес-объединений, которые они присылают в правительство», — подчеркнул Мишустин.

Кроме этого, премьер заверил, что будут перенесены выплаты налогов, обязательства по которым появятся в ближайшие полгода. Эта мера касается представителей малого и среднего бизнеса, которые занесены в перечень наиболее пострадавших отраслей. Уточняется, что не нужно будет производить все выплаты за один день.

«Можно будет платить равными долями в течение года после ее завершения. То есть, в некоторых случаях — практически до конца 2021 года», — пояснил Мишустин.

Десятого апреля о планах российских властей поддержать экономику страны сообщило агентство Bloomberg. Согласно полученной информации, объем инвестиций составит один триллион рублей. Имеется в виду субсидирование по заработным платам работникам предприятий, оставшихся без работы до конца апреля. Как сообщалось, для финансирования этих целей планировалось использовать займы.

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