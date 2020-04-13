В России за сутки обнаружено 2558 новых случаев заражения COVID-19

Общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 18328 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки на территории России зафиксировано 2558 случаев инфицирования COVID-19. Медики обнаружили зараженных в 62 регионах, а наибольшее их количество отмечено в Москве - 1355 заболевших и Подмосковье - 495 инфицированных.

Всего в России инфицировано коронавирусом 18328 человек, выздоровели 1470 пациентов, а 148 человек скончались, пишет РБК.