Минэкономразвития поможет компаниям нарастить производство масок и медикаментов

Помощь будет оказана в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Эксперты министерства будут помогать российским компаниям в наращивании объема производств средств индивидуальной защиты, медикаментов, медицинского оборудования, которые нужны для борьбы с распространением коронавируса.

Как сообщается на сайте Минэкономразвития, ранее согласно решению главы министерства Максима Решетникова, представители Федерального центра компетенций в сфере производительности труда будут выходить на предприятия, обеспечивающие россиян необходимыми средствами защиты и медицинскими изделиями. Как уточняется, в отношении таких компаний не будут применяться критерии отбора, установленные нацпроектом. Кроме этого, не будут вводиться целевые показатели и штрафы за их невыполнение.

В министерстве подчеркивают, что, в первую очередь, эксперты будут помогать компаниям быстро и без затрат нарастить объемы продукции, которая необходима для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Также, как сообщается, сегодня в России существует порядка двадцати компаний, специализирующихся на производстве медоборудования, приборостроения, а также СИЗ и медицинских препаратов. Примечательно, что уже выработку таких предприятий получилось увеличить на 20-70%.