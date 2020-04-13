Новая реальность: власть и бизнес обсудили стратегии в условиях коронавируса

Организаторами круглого стола «Мир в условиях пандемии COVID-19: глобальные стратегии», который состоялся в минувшую пятницу, выступили фонд развития экспертно-аналитической деятельности «Контент» и фонд Росконгресс.

Главными участниками мероприятия стали глава Минздрава Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, глава Роспотребнадзора Анна Попова, а также президент РСПП Александр Шохин. Круглый стол был посвящен актуальной теме: стратегия противодействия распространению коронавирусной инфекции, которая реализуется в России в контексте мирового опыта.

В ходе обсуждений Михаил Мурашко проинформировал о реализуемых мобилизационных мерах. В частности, как заявил глава Минздрава, нужно создать комплекс мер, благодаря чему вся система здравоохранения сможет эффективно справляться с вызовами эпидемии.

Комментируя ситуацию, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что бизнес стоит планировать свою деятельность в условиях новой реальности, от которой не уйти.

«Но мы сегодня уже говорим, что мы нашли один выход — начинают работать предприятия. Они работают в этом режиме, но они работают», — подчеркнула Попова.

Если продолжать тему региональных властей и бизнеса, то показательным примером может служить Санкт-Петербург, где идет подготовка второго пакета мер по поддержке предприятий и организаций, пострадавших от коронавируса. Как рассказал губернатор Александр Беглов, сегодня идет подсчет бюджета.

«Сейчас экономим соответствующие средства для того, чтобы обеспечить второй пакет для поддержки бизнеса. Посчитаем средства и в ближайшее время примем второй пакет. Наша задача – сохранить предприятия и рабочие места», - подчеркнул Беглов. Напомнив, что первый пакет поддержки был предпринят в отношении предприятий из сфер туризма, торговли, бытовых услуг и спорта, в которых занято около четырехсот тысяч петербуржцев.

Что касается более широких масштабов предпринимаемых мер, то, как заявил глава РСПП Александр Шохин, власть и бизнес прорабатывают такую тему как перенос сроков принятия нормативно-правовых актов, на которые возложена административная и фискальная нагрузка. По его словам, переносить их нужно, минимум на год.

О существующих мерах поддержки рассказал и уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. В рамках круглого стола он рассказал, что в ряде регионов есть проблемы. Тем не менее, он поддерживает правительственные антикризисные меры, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП).

«Прошлый кризис 2014–2015 годов у нас прошел под эгидой крупного бизнеса и крупных банков, в результате, как нам кажется, мы много что потеряли по пути. Сейчас это в основном меры для малого бизнеса, часть из них уже реализуется», — подчеркнул Титов.

Напомним также, что ранее российским правительством был принят пакет мер в сложившихся условиях распространения коронавируса. Главной целью стала поддержка бизнеса. В частности, малый и средний бизнес, признанный самым пострадавшим, сможет воспользоваться отсрочкой арендных и налоговых платежей, кроме НДС. Также речь шла о введении моратория на банкротство таких компаний и запуске специальных кредитных программ.