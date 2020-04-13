Цифровой пропуск можно оформить на сайте мэра столицы

Начиная с 15 апреля в Москве введен режим передвижения на транспорте по цифровым пропускам.

У москвичей и гостей столицы появилась возможность оформить цифровой пропуск для передвижения по городу на транспорте на портале мэра и правительства Москвы. Пропуск необходимо оформлять как для передвижения на личном транспорте, так и для пользования общественным транспортом. На сайте есть возможность оформить три вида пропусков: для поездок на работу, для посещения медицинских учреждений и для поездок в личных целях, пишет РБК.

Напоминаем, что начиная с 15 апреля в Москве введен специальный режим, согласно которому передвигаться по городу на личном или общественном транспорте можно только при наличии специального пропуска.