В России могут расширить меры поддержки нуждающимся семьям

Михаил Щапов предложил на период пандемии COVID-19 обеспечить каждого нуждающегося ребенка продуктовым набором, а всех членов семьи - индивидуальными средствами защиты.

Депутат Государственной думы России Михаил Щапов предложил расширить меры поддержки нуждающимся семьям на фоне угрозы быстрого распространения новой коронавирусной инфекции. По его словам, речь идет о многодетных и малообеспеченных семьях, о семьях с детьми-инвалидами и о тех, кто ухаживает за нетрудоспособными взрослыми россиянами. Об этом передает RT, ссылаясь на письмо, адресованное главе правительства Михаилу Мишустину.

В частности, Щапов предложил на период длительных выходных из-за коронавируса обеспечить каждого ребенка из указанной категории продуктовым набором (состав такого набора не уточняется), а всех членов семьи - индивидуальными средствами защиты: масками, перчатками, средствами дезинфекции. Также депутат выступил с инициативой увеличить таким семьям размер пособий, компенсировать потерянный доход и предоставить детям электронные устройства для дистанционного обучения.