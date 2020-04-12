За сутки медики выявили 2186 новых случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в стране число случаев инфицирования коронавирусом достигло 15770 человек.

За минувшие сутки в Российской Федерации выявили 2186 новых случаев заболевания инфекцией COVID-19. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Наибольшее количество инфицированных обнаружено в Москве - 1306 человек. Далее идут Подмосковье (278 заразившихся), Санкт-Петербург (69 госпитализированных), Мурманская (61 человек) и Нижегородская области (42 заболевших).

Таким образом, по данным на 12 апреля в стране число случаев заражения новой вирусной пневмонией достигло 15770 человек. При этом выздоровел 1291 человек, умерли - 130 человек.