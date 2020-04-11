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Русский космос

Песков сообщил о состоянии здоровья президента РФ

11.04.2020 19:12
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Песков сообщил о состоянии здоровья президента РФ

Дмитрий Песков подчеркнул, что сейчас все контакты и совещания Владимира Путина проходят в режиме видеоконференций.

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале сообщил об "отменном" здоровье главы государства, добавив, что Владимир Путин чувствует себя хорошо. По его словам, об этом свидетельствует плотный график российского лидера. Представитель также рассказал, что в настоящее время все контакты и совещания президента проходят в режиме видеоконференций. Он отметил, что количество онлайн-мероприятий увеличилось.

"И естественно, работать приходится гораздо более интенсивно", - цитирует агентство ТАСС слова Дмитрия Пескова.

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