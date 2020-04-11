Минск не будет покупать российские тесты на COVID-19

Владимир Макей сообщил, что Белоруссия сама производит анализы на коронавирус.

Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика не будет покупать у России 30 тыс. тестов для выявления новой коронавирусной инфекции. По его словам, переговоры о приобретении российских тестов велись, но в дальнейшем "застопорились", потому что Минск больше не нуждается в них, так как страна сама производит анализы на COVID-19.

Также Владимир Макей выразил Москве благодарность за безвозмездно переданные 10 тыс. тестов, которые республика направила на пограничные переходы для проверки транзитных пассажиров и дальнобойщиков из России. Однако он отметил, что переданных тестов хватило только на 2,5 дня, пишет РБК со ссылкой на портал tut.by.