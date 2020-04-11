Минск не будет покупать российские тесты на COVID-19
Владимир Макей сообщил, что Белоруссия сама производит анализы на коронавирус.
Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика не будет покупать у России 30 тыс. тестов для выявления новой коронавирусной инфекции. По его словам, переговоры о приобретении российских тестов велись, но в дальнейшем "застопорились", потому что Минск больше не нуждается в них, так как страна сама производит анализы на COVID-19.
Также Владимир Макей выразил Москве благодарность за безвозмездно переданные 10 тыс. тестов, которые республика направила на пограничные переходы для проверки транзитных пассажиров и дальнобойщиков из России. Однако он отметил, что переданных тестов хватило только на 2,5 дня, пишет РБК со ссылкой на портал tut.by.
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вот и я думаю ..зачем Батьке тратить деньги на то что за бесплатно выклянчить у России можно .. ну а они с нами потом своими Белорусскими Океаническими креветками или мясом своих Африканских зебр расплатятся или в крайнем случае своими БелорусскоЕвроПольскими яблоками ..по коммерческим ценам