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Русский космос

Минск не будет покупать российские тесты на COVID-19

11.04.2020 13:27
Комментарии: 1
Минск не будет покупать российские тесты на COVID-19

Владимир Макей сообщил, что Белоруссия сама производит анализы на коронавирус.

Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика не будет покупать у России 30 тыс. тестов для выявления новой коронавирусной инфекции. По его словам, переговоры о приобретении российских тестов велись, но в дальнейшем "застопорились", потому что Минск больше не нуждается в них, так как страна сама производит анализы на COVID-19.

Также Владимир Макей выразил Москве благодарность за безвозмездно переданные 10 тыс. тестов, которые республика направила на пограничные переходы для проверки транзитных пассажиров и дальнобойщиков из России. Однако он отметил, что переданных тестов хватило только на 2,5 дня, пишет РБК со ссылкой на портал tut.by.

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13:34 0 0
Александр Н:

вот и я думаю ..зачем Батьке тратить деньги на то что за бесплатно выклянчить у России можно .. ну а они с нами потом своими Белорусскими Океаническими креветками или мясом своих Африканских зебр расплатятся или в крайнем случае своими БелорусскоЕвроПольскими яблоками ..по коммерческим ценам

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