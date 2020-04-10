Повышен размер ипотечных кредитов для получения каникул

Правительство увеличило максимальный размер ипотечного займа для получения кредитных каникул для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока.

Премьер России Михаил Мишустин сообщил, что принято решение о повышении максимального размера кредита по ипотеке для того, чтобы можно было воспользоваться кредитными каникулами. Теперь, максимальный размер ипотеки для

Москвы составит 4,5 млн рублей ;

; Подмосковья, Санкт-Петербурга и Дальневосточных регионов - 3 млн рублей.

При этом, для других субъектов России максимальный размер ипотеки сохранен на прежнем уровне в 1,5 млн рублей, пишет РБК.