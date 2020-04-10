Главой Росздравнадзора назначена Алла Самойлова

Премьер России подписал приказ о назначении Самойловой на новую должность.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал приказ о назначении главы Росздравнадзора. Так, новым руководителем ведомства назначена директор Департамента проектной деятельности Минздрава Алла Самойлова, которая с июля 2018 года занимала должность советника руководителя Россздравнадзора, а в марте 2020 перешла на должность директора Департамента проектной деятельности в Минздрав, пишет ТАСС.