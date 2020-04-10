В Москве выросло число госпитализаций

Медицина столицы работает на пределе своих возможностей.

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, которая курирует вопросы социального развития, сообщила об увеличении количества госпитализаций и появлении большого количества тяжелобольных пациентов с коронавирусом. По ее словам, количество госпитализаций увеличилось в два раза, по сравнению с показателями прошлой недели. При этом, у 85% госпитализированных выявлена пневмония, пишут Известия.

Также, Ракова заявила о том, что уже сейчас медицинские учреждения и скорая медицинская помощь столицы работают на пределе своих возможностей, но, по заверениям экспертов, Москва еще даже не приблизилась к пику заболеваемости.