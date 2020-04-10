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Русский космос

Медики обнаружили 1786 заразившихся коронавирусом за сутки

10.04.2020 11:51
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Медики обнаружили 1786 заразившихся коронавирусом за сутки

Количество инфицированных COVID-19 за сутки увеличилось на 1786 человек.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки медики выявили в России 1786 инфицированных коронавирусом. Как всегда, наибольшее количество зараженных в Москве. Всего в столице зафиксировано 7822 заболевших, а за минувшие сутки обнаружено 1124 инфицированных COVID-19.

Общее количество заразившихся коронавирусом в России достигло 11917 человек, выздоровело 795 пациентов, умерли 94 человека, пишет Российская газета.

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