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Сложное время: опыт Италии в борьбе с COVID-19

10.04.2020 10:53
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Сложное время: опыт Италии в борьбе с COVID-19

Девятого марта власти Италии приняли решение о продлении статуса карантина, в результате были приняты ряд дополнительных и более решительных мер.

Страна стала крупнейшим очагом распространения коронавирусной инфекции. К 10 апреля официально зарегистрировано 143 626 случаев заболевания, погибло 18 279 человек, вылечилось – 28 470 человек. Некоторое время назад в Италии установился рекорд: за одни сутки выздоровело порядка двух тысяч человек.

Если вернуться к первым дням итальянской пандемии, то после первых двух случаев, которые были зарегистрировали в январе в Риме, власти распорядились с помощью тепловых сканеров измерять температуру у пассажиров, которые прибывали из других стран. Однако, как напоминают аналитики Фонда Росконгресс, ситуация дошла до того, что в середине февраля одиннадцать муниципалитетов в северной Италии были оказались эпицентрами заражения, и, как следствие – закрыты на карантин.

В конце февраля Италия стала второй в мире по количеству заражений (первый был Китай). Девятого марта власти Италии приняли решение о продлении статуса карантина, в результате были приняты ряд дополнительных и более решительных мер, направленных на предотвращения распространения инфекции. В частности, было решено ввести ограничения на передвижение и поездки, были запрещены публичные и религиозные мероприятия, а также закрыты школы и публичные места.

Эксперты сошлись во мнении: негативный сценарий на Апеннинах стал развиваться в результате двух основных причин: беспечности и паники. Не исключено, что свою роль сыграл следующий факт: в Италии поздно был объявлен карантин. Плюс к этому, сами итальянцы не спешили его соблюдать.

Тем не менее, власти страны приняли ряд решений, связанных не только с общественной безопасностью, но и поддержкой ряда отраслей. Что, вероятно, имеет большое значение для существования страны в сложившихся условиях. Итак:

  • Приостановлены все прямые авиарейсы в Китай и из Китая
  • Объявлено чрезвычайное положение
  • Поддержка производства и поставки медицинских изделий и средств индивидуальной защиты
  • Поддержка интервенционного потенциала системы здравоохранения, гражданской защиты и других общественных субъектов
  • Поддержка работников и компаний для предотвращения безработицы
  • Поддержка платежеспособности семей и бизнеса
  • Налоговые меры
  • Мораторий на исполнение кредитных обязательств
  • Увеличение ассигнований Центрального гарантийного фонда для МСП
  • Стимулирующие меры для банковских и промышленных компаний
  • Поддержка авиакомпаний, которые испытывают трудности
  • Увеличение резервного фонда на 5 млрд евро для обеспечения зарплату за 9 недель для работников, не охваченных другими сетями социальной защиты
  • Временное приостановление выплат по ипотеке на жилье
  • - Налог на недвижимость будет уменьшен на 60% для супермаркетов и магазинов, закрытых на период карантина

Стоит отметить, что Италия получила поддержку от многих стран. В частности, Китай, Россия и Куба отправили в эту страну своих специалистов, медицинское оборудование и средства защиты, а Россия еще и мобильные комплексы для дезинфекции.

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