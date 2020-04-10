Минэкономразвития предлагает поддержать российские кинотеатры

Компании, работающие в этой сфере, терпят убытки из-за приостановки работы в рамках карантинных мер.

Минэкономразвития обратилось к российскому правительству с инициативой: поддержать российские кинотеатры, включив их в список отраслей, наиболее пострадавших от ситуации с распространением коронавируса. Как информирует сайт министерства, соответствующую инициативу ранее озвучил глава ведомства Максим Решетников.

Комментируя ситуацию во время беседы с президентом Московской школы управления Сколково Андреем Шароновым, которая прошла в первых числах апреля, министр отметил: «Мы понимаем, насколько сейчас пострадала эта сфера».

Как отмечается, кинотеатры терпят убытки из-за приостановки работы в рамках карантинных мер. В частности, были перенесены сроки релизов российских и иностранных фильмов. После включения в список, у компаний, которые ведут деятельность в этой сфере, будет возможность рассчитывать на адресную антикризисную поддержку в первую очередь.