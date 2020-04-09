Ученые: древние обезьяны переплывали Атлантику

В Перу обнаружено несколько окаменевших зубов древних приматов – обезьян, которые обитали на территории Египта около 34 млн лет назад.

Но как животные в олигоцене смогли преодолеть огромную водную преграду, пересечь Атлантический океан и оказаться в Южной Америке, у ученых пока есть лишь предположения.

Исследовательская статья представлена на страницах научного издания Science.

До сего времени считалось, что широконосые обезьяны, обитающие на американском континенте, – уникальный пример животных, которым порядка 30 млн лет назад удалось каким-то образом «переселиться» из Африки в Южную Америку.

Ученые предположили, что они могли добраться до южноамериканского континента на плавающих бревнах либо травяных плотах в то время, когда расстояние между континентами было значительно меньше, чем в наши дни. Не так давно исследователи установили, что была еще одна линия африканских приматов, освоивших в олигоцене Южную Америку.

Несколько лет назад в перуанской Амазонии палеонтологами были обнаружены 2 обломка зубов неизвестного прежде вида небольших обезьян, походивших на современных мартышек, который получил наименование Ucayalipithecus perdita. Изучив находки, исследователи предположили, что у данного вида обезьян были африканские предки, однако исследуемого материала для окончательных выводов было недостаточно.

В 2016 году профессор клинических интегративных анатомических наук в Школе медицины Кека (Соединенные Штаты) Эрик Сейфферт описал данные образцы. Ученый обнаружил сходство окаменелостей (2-х зубов, принадлежащих Ucayalipithecus perdita), с зубами вымерших 32 млн лет назад африканских приматов, принадлежащих к семейству Parapithecidae, изучением которых он занимался прежде.

Сейфферт совместно с другими учеными отправился в очередную экспедицию в Укаяли (местность в Перу, где были найдены окаменевшие обломки зубов приматов).

В результате исследователям удалось обнаружить еще 2 нижних зуба, принадлежащих новому виду. Их сходство с зубами египетских обезьян подтвердило версию происхождения Ucayalipithecus от африканских приматов.

Молярные зубы Ucayalipithecus

Данное открытие показывает, что в дополнение к широконосым обезьянам Нового Света и группе грызунов, известных как кавиоморфы, есть еще одна линия млекопитающих, которая смогла совершить столь невероятное трансатлантическое путешествие из Африки в Южную Америку, отмечают ученые.

Как предположили исследователи, «кусок» суши с растительностью и приматами мог оторваться от острова или от материка во время шторма или стихийного бедствия и оказаться в океане.

Возраст отложений, в которых были обнаружены зубы, составляет от 34 до 23 млн лет. По подсчетам ученых, миграция группы животных могла произойти около 30 млн лет тому назад.

По словам исследователей это произошло в тот момент, когда полярные ледяные шапки расширились, а уровень воды в мировом океане понизился.

Понижение уровня моря могло иметь важное значение и, вероятно, сыграло определенную роль в том, что приматам было немного легче пересечь Атлантичку, отметил Сейфферт.

«Чтобы пережить переправу на дальние расстояния, эти животные должны были быть очень выносливыми существами. Вероятно, они были физиологически адаптированы к суровым условиям. По прибытии на новый континент выжившие обезьяны постепенно приспособились к незнакомой земле и стали конкурировать за еду и территорию», - считают исследователи.

По данным inverse.com, сегодня в перуанской Амазонии обитает более 30 видов обезьян. И это одно из самых биоразнообразных мест на Земле.