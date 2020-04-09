Мишустин утвердил новые поручения по коронавирусу
09.04.2020 20:34
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Премьер России Михаил Мишустин утвердил новый перечень поручений, которые призваны реализовать решения президента Владимира Путина, о которых он говорил в своем телеобращении к россиянам по коронавирусу 8 апреля.
Согласно новым поручениям:
- представители МСП получат шестимесячную отсрочку по перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды, а также годовую рассрочку по уплате налогов и сборов;
- будут подготовлены меры по сохранению занятости и доходов в максимальном объеме;
- губернаторам необходимо оказать поддержку тем системообразующим предприятиям, которые остро нуждаются в помощи из-за распространения коронавируса, а также разработать меры по нормализации их рабочего процесса;
- будут продлены сроки действия документов, включая паспорта, водительские права, удостоверения и т.д., минимум на 3 месяца;
- будут подготовлены акты о выплатах за период с апреля по июнь и о страховании по аналогии с военными для тех медицинских сотрудников, которые работают с больными COVID-19;
- также подготовят акты о выплатах пособий тем россиянам, которые потеряли работу в период с 1 апреля по 30 июня, а если в таких семьях есть дети, то они получат выплаты в размере 3 тыс. рублей на каждого ребенка, доходы же с прошлого места работы для этой категории россиян не будут учитываться при расчете степени их нуждаемости;
- в подведомственных федеральным органам исполнительной власти медицинских учреждениях будет изменен профиль коек;
- будут компенсированы выпадающие доходы ФФОМС, ФСС и ПФР из-за того, что не будет поступления прежнего количества взносов на обязательное социальное страхование;
- для медицинских учреждений и медицинских работников в сельской местности и ПГТ будут закуплены средства транспорта из федерального бюджета;
- будут разработаны меры по расширению категорий граждан и бизнеса, которым положены кредитные каникулы, пишет РИА Новости.
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