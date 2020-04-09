Россия помогает Белоруссии в борьбе с COVID-19

Белоруссия запросила финансовую помощь для борьбы с коронавирусом у Европы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия помогает белорусской стороне бороться с коронавирусом. Тем не менее он не назвал конкретных шагов, принимаемых страной в этом направлении, пишет РИА Новости.

А вот представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что страна запросила помощь для минимизации экономических последствий от коронавируса у Европы. Он подчеркнул, что так как ЕС планирует выделить денежную помощь для стран Восточного блока, Белоруссия отправила запрос на финансирование, которое будет потрачено на приобретение необходимого оборудования и медицинских принадлежностей для белорусских больниц.