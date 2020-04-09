Девятиклассников освободили от предметов по выбору на ОГЭ

В 2020 году учащиеся 9 классов будут сдавать ОГЭ только по русскому языку и математике.

Временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев на онлайн-пресс-конференции рассказал, что в текущем году в связи с эпидемиологической ситуацией учащиеся 9 классов будут сдавать Основной государственный экзамен (ОГЭ) только по обязательным предметам - русскому языку и математике. Также он подчеркнул, что экзамены по выбору проводиться не будут. Музаев пояснил, что ОГЭ в 9-х классах сдает почти в два раза больше выпускников, чем Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 11-х. Таким образом, в России сократится число дней и пунктов проведения экзамена, пишет "Российская газета".