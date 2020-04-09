Москвичам выписали первые штрафы за нарушение карантина

В столице составили свыше 400 протоколов за нарушение режима самоизоляции.

Официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова заявила, что в Москве начали выписывать первые штрафы за нарушение режима повышенной готовности из-за новой коронавирусной инфекции. Уточняется, что штрафы назначаются москвичам, которые не соблюдают карантин и пренебрегают введенными ограничительными мерами, например, если человек находится дальше 100 метров от своего дома и при этом не шел в магазин или аптеку. За подобные нарушения размер выплаты составляет до 4 тыс. рублей, а при повторении - до 5 тыс. рублей.

Главное управление МВД России по городу Москве сообщило, что в столице составили свыше 400 протоколов за нарушение режима самоизоляции, пишет РИА Новости.