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Минздрав расширил список лекарственных препаратов для лечения COVID-19

09.04.2020 16:28
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Минздрав расширил список лекарственных препаратов для лечения COVID-19

Для профилактики коронавируса можно использовать "Мефлохин" и "Гидроксихлорохин".

Министерство здравоохранения Российской Федерации расширило список лекарственных средств, которые можно использовать для лечения (взрослых лиц) новой коронавирусной инфекции. В данный список вошли такие препараты, как хлорохин, тоцилизумаб, азитромицин, надропарин кальция, а также лопинавир в сочетании с ритонавиром, рекомбинантным интерфероном бета-1b или рекомбинантным интерфероном альфа.

В ведомстве отметили, что для профилактики вируса у лиц, контактировавших с инфицированными, можно использовать "Мефлохин" и "Гидроксихлорохин". Кроме того эти два препарата рекомендованы для профилактики заболевания COVID-19 в случае, если человек находится в очаге заражения.

Уточняется, что перед употреблением лекарственных препаратов необходимо проконсультироваться с врачом, пишет "Известия" со ссылкой на временные методические рекомендации Минздрава России по лечению и профилактике коронавируса, опубликованные 9 апреля.

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