Названы возможные потери экономики от коронавируса
09.04.2020 15:52
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Из-за распространения по миру коронавирусной инфекции мировая экономика лишится более $5 трлн.
Аналитики подсчитали, во сколько эпидемия коронавирусной инфекции обойдется мировой экономике. Прогнозные расчеты экспертов публикует агентство Bloomberg. Так, аналитики отмечают, что мировая экономика вступила в рецессию, одну из самых худших начиная с 1930-х годов, не считая военного времени.
- Суммарный объем средств, потерянных мировой экономикой, составит более $5 трлн, хотя спад и не будет продолжительным, считает главный экономист банковской компании Citigroup Кэтрин Ман.
- Нынешний мировой экономический кризис можно будет сравнить с ситуацией 2008-2009 годов. К таким выводам пришил эксперты банка JPMorgan Chase подчеркнув, что речь, в данном случае, идет о развитых странах. По их мнению из-за коронавируса экономика потеряет порядка $5,5 трлн.
- А эксперты банка Morgan Stanley прогнозируют, что после пандемии коронавируса мировая экономика сможет восстановиться только в третьем квартале 2021 года, пишет ТАСС.
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