Названы возможные потери экономики от коронавируса

Из-за распространения по миру коронавирусной инфекции мировая экономика лишится более $5 трлн.

Аналитики подсчитали, во сколько эпидемия коронавирусной инфекции обойдется мировой экономике. Прогнозные расчеты экспертов публикует агентство Bloomberg. Так, аналитики отмечают, что мировая экономика вступила в рецессию, одну из самых худших начиная с 1930-х годов, не считая военного времени.