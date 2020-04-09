Эр-Рияд хочет большего сокращения добычи нефти со стороны России

Заседание стран-членов ОПЕК+, на котором будут обсуждать нюансы сокращения добычи нефти, состоится 9 апреля.

Саудовскую Аравию не удовлетворит сокращение Россией добычи нефти на 1,6 млн баррелей в сутки. По словам собственного источника ТАСС, который знаком с позицией Эр-Рияда по данному вопросу, от России ждут более серьезного вклада в общее сокращение добычи. При этом собеседник не уточнил, какой именно объем нефти должна убрать с рынка Россия.

Напомним, что 9 апреля пройдет заседание ОПЕК+, которое состоится в формате видеоконференции.