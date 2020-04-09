Премьер Италии рассказал о помощи России в борьбе с COVID-19

Российская помощь Италии не несет политической составляющей, а является жестом солидарности с итальянцами в сложных условиях пандемии коронавируса.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте прокомментировал многочисленные намеки на то, что российская сторона выставляла определенные требования в случае оказание помощи в борьбе с коронавирусом. Конте решительно опроверг все подобные "оскорбительные" не только для него, но и российского лидера Владимира Путина заявления и намеки. Премьер подчеркнул, что добровольная помощь России, Китая и других стран, в которой нет никакой политической составляющей, не может повлиять на изменение геополитической позиции Италии, пишет РИА Новости.