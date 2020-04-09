Владимир Путин рассказал о дополнительной поддержке российского бизнеса

Как заявил глава государства, власти в первую очередь будут оказывать помощь тем компаниям, где сохраняется занятость.

На совещании с главами регионов президент России Владимир Путин заявил, что Россия обязательно победит «эту заразу». Говоря о поддержке бизнеса в это нелегкое время, глава государства рассказал о мерах экономической поддержки со стороны властей.

В частности, Кабмину и Банку России было поручено подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Благодаря этому у компаний будет возможность сохранять занятость, а также доходы сотрудников. В этом плане, как подчеркнул глава государства, власти в первую очередь будут оказывать помощь тем компаниям, где сохраняется занятость.

Кроме этого, Путин обратился к губернаторам с требованием не закрывать грузовое и транспортное сообщение между регионами. По словам президента, подобные меры могут стать причиной разрушительных последствий.

Также, как заявил российский лидер, нужно сделать все, чтобы компании и предприниматели стали возвращаться к нормальному рабочему графику, однако это необходимо сделать аккуратно.

Глава России также призвал глав регионов вникать в проблемы каждого предприятия, заниматься поиском точечных решений, а также делать все для содействия сохранения занятости.

В заключение Путин выступил с предложением на полгода распространить отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на все предприятия среднего и малого бизнеса, которые пострадали от коронавируса.