Сложное время: опыт Китая в борьбе с пандемией

«Капитал страны» начинает серию публикаций по материалам Фонда Росконгресс, аналитики которого рассказали о зарубежном опыте поддержки бизнеса и граждан в условиях коронавируса.

Авторы исследования отмечают, что изучение опыта других стран, которые оказались в сложных условиях из-за эпидемии, являются важной и необходимой практикой. В обзоре Росконгресса рассказывается о мерах, которые предпринимают власти стран в плане поддержки малого и среднего бизнеса.

Ярким примером может стать Китай, где первой реакцией властей, как рассказывают эксперты Фонда, стало вливание ликвидности Центробанка (то есть, была предоставлена дополнительная ликвидность рынкам в размере более 170 млрд долл.), и это оказалось крупнейшей в Китае операцией на открытом рынке, которая была совершена за один день.

В числе основных мер в КНР были приняты следующие основные меры:

Снижение налогов на малый и средний бизнес

Банки обязали временно не взимать выплаты по кредитам

Освобождение от налога на добавленную стоимость компаний, которые работают в интернете

Из фонда социального страхования предприятиям компенсируют выплаты зарплат в период простоя, а также страховые выплаты по безработице

Выдача стабилизационных кредитов для предприятий, поощрение сотрудничества крупных корпораций с МСП

Поддержка ключевых компаний малого и среднего бизнеса

Снабжение продуктами питания

Контроль над увеличением производства ряда материалов: медицинских масок, а также продуктов первой необходимости

Запуск государством системы онлайн-сервисов

На сегодняшний день, Китай, где и началась пандемия, занимает уже шестое место по количеству заболевших от коронавируса. К 8 апреля всего было зарегистрировано 81820 случаев заражения, 3333 человека скончалось. При этом, как заявлял председатель КНР Си Цзиньпин заявил, из-за ухудшения обстановки с COVID-19 за рубежом и большой вероятности второй волны распространения инфекции в стране, нужно готовиться к усилению негативного влияния на китайскую экономику.