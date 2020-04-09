В Москве создан комитет для борьбы с COVID-19

В специальный клинический комитет вошли главные врачи инфекционных стационаров.

В столице России создан специальный клинический комитет по борьбе с коронавирусом, в который вошли главные врачи стационаров, принимающих пациентов с COVID-19. Одним из предложений нового комитета стало объединение больных с коронавирусом и пневмонией. Врачи утверждают, что, в настоящее время, подавляющее число пневмоний связаны с коронавирусом. А так как тест на COVID-19 иногда дает ложноотрицательный результат, предлагается всех пациентов с пневмонией рассматривать как больных с коронавирусом, передают Известия.