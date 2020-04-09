Австралия тестирует препарат, способный уничтожить COVID-19 за 48 часов

Австралийские исследователи обнаружили препарат, который может уничтожить вирусную РНК за 48 часов в пробирке.

Исследователи из Школы биомедицины MU провели на базе лаборатории Королевской больницы Мельбурна исследование популярного в мире антипаразитарного препарата ивермектин. Результаты их работы показали, что препарат может уничтожить вирусную РНК за 48 часов. Тем не менее, результаты получены только в лабораторных условиях и препарат уничтожил вирусы в пробирке. Следующим шагом ученых будет проведение клинических испытаний и выявление безопасной дозы, способной уничтожать вирусы в организме человека, пишет ТАСС.