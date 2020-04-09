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В Счетной палате предлагают признать пострадавшими от коронавируса все сферы экономики

09.04.2020 10:34
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В Счетной палате предлагают признать пострадавшими от коронавируса все сферы экономики

Властям нужно адресно помогать всем сферам экономики в сложившихся условиях с распространением коронавируса – такого мнения придерживается аудитор Счетной палаты (СП) Данил Шилков.

В разговоре с ТАСС он заявил: «Потребуется дифференцированная помощь отраслям при признании пострадавшими всех отраслей».

Эксперт отметил, что на некоторые сферы, в частности, на общественное питание, так называемый эффект отложенного спроса не оказывает никакого влияния. Кроме этого, ряд отраслей просто не может перейти на онлайн-формат: в частности, ателье, салоны красоты, прачечные или, например, мастерские по ремонту автомобилей.

«Конечно, необходимо рассмотреть возможности деления отраслей и дифференцировать адресную помощь», - подчеркнул Шилков.

Как считает аудитор СП, государству необходимо существенно усилить поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, а также их сотрудников. В поддержке также нуждаются самозанятые россияне.

Данил Шилков также рассказал о том, что Счетная палата постоянно контактирует с российским правительством, обсуждая возможные варианты мер поддержки экономики. В этом плане, по его словам, нужно существенно усилить меры поддержки, которые предоставляются не только компаниям в сфере малого и среднего предпринимательства, но также их работникам.

Что касается снижения налоговых ставок для малого бизнеса либо моратория на них, то подобные меры не позволят компаниям избежать потерь, поскольку порядка 90% занятых работают на «упрощенке», ЕНВД, патентах, сотрудники, как правило, устроены на МРОТ, или, например, вообще не устроены официально.

При этом, как отметил аудитор, самый большой риск для малого бизнеса – это отношения с арендодателями, и в этом случае бизнесу помочь может мораторий на оплату аренды, однако риск уже будет для собственников. Поэтому, чтобы учесть интересы всех сторон, СП предлагают ввести аренду в формате процента от оборота предприятия. Шилков пояснил, что данную меру нужно сделать принудительной по договорам, которые были заключены до первого апреля 2020 года.

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