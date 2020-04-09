Украина готова к прекращению транзита газа из России

ГТС Украины можно использовать для транзита газа между странами ЕС, а также американского СПГ.

Глава «Оператора ГТС» Сергей Макогон рассказал, как Украина готовится к остановке транзита газа из России. Такая ситуация, по его словам, может произойти после ввода в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток - 2". Макогон считает, что ГТС Украины может быть приспособлена к транзиту газа между странами Европейского союза, а также для транзита американского СПГ через Польшу в страны Восточной Европы.

При этом он подчеркнул, что Киев не оставит попыток направленных на то, чтобы проект "Северный поток - 2" не был реализован. И в этом плане страна очень рассчитывает на помощь США и европейских партнеров, пишет РБК.