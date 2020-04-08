Кремль о Крыме, СНВ-3, нефти и коронавирусе
08.04.2020 17:46
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Пресс-секретарь президента прокомментировал вопросы возможной передачи Крыма Украине, продление договора СНВ-3, сокращение периода самоизоляции и сокращение добычи нефти.
- Россия ни при каких обстоятельствах не изменит свою позицию по Крыму. Полуостров является российским. Такое решение крымчане приняли на всеобщем референдуме. Так Песков прокомментировал заявление бывших американских послов в Киеве, которые предположили, что в связи с коронавирусом, Москва может поменять свою позицию по Крыму и вернуть полуостров Украине, сообщает ТАСС.
- Заседание ОПЕК+ должно пройти 9 апреля. Отвечая на вопрос о согласии российской стороны признать естественное сокращение добычи нефти США вкладом в общее ограничение добычи, Песков заявил, что невозможно сравнивать естественное и добровольное снижение добычи нефти. Однако, не стал отвечать на вопрос, а предложил дождаться окончания встречи ОПЕК+, пишет РИА Новости.
- Отвечать на вопрос о продлении договора СНВ-3 о сокращении стратегических наступательных вооружений Песков также не стал, переадресовав его руководству США, от которого продление договора зависит напрямую.
- Что же касается возможности отмены режима самоизоляции в России, то пресс-секретарь президента отметил преждевременность подобного обсуждения. Он подчеркнул, что решение по этому вопросу будет приниматься на основе анализа опыта других стран и, в первую очередь, исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации в стране.
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