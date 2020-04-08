Совфед: на исполнение поручений президента деньги есть

В бюджете зарезервированы миллиарды рублей для выполнения поручений главы государства.

Первый заместитель главы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин заявил, что для исполнения новых поручений президента России Владимира Путина по коронавирусу достаточно денег. По его словам, в бюджете отложены средства, как раз для поддержки граждан и бизнеса в условиях эпидемии COVID-19. Он подчеркнул, что средства исчисляются миллиардами рублей, которые и будут направлены на выполнение всех поручений главы государства, пишет РИА Новости.