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Премьер утвердил соглашение между МВД и Москвой о штрафах

08.04.2020 15:42
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Премьер утвердил соглашение между МВД и Москвой о штрафах

Теперь сотрудники МВД могут выписывать штрафы тем гражданам, которые нарушают режим самоизоляции.

  • Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил соглашение о возможности составления протоколов за совершенные административные правонарушения, заключенное между властями Москвы и МВД. Теперь сотрудники МВД могут выписывать штрафы тем москвичам, которые нарушают установленный в столице режим самоизоляции, пишет RT.
  • В мэрии Москвы прокомментировали утверждение соглашения отметив, что, в основном, штрафовать будут преимущественно тех граждан, которые систематически нарушают режим самоизоляции или, вопреки запрету, собираются большими группами.
  • Напоминаем, что размер штрафа за первое нарушение режима самоизоляции составляет 4 тыс. рублей, за повторное нарушение нужно будет заплатить 5 тыс. рублей.
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