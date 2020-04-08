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Минздрав объяснил правила получения медпомощи в условиях эпидемии COVID-19

08.04.2020 14:29
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Минздрав объяснил правила получения медпомощи в условиях эпидемии COVID-19

Россияне смогут получить необходимую экстренную помощь в полном объеме, а вот плановые осмотры лучше отложить.

Специалисты Минздрава рассказали о правилах получения и оказания медицинской помощи в России в условиях распространения коронавируса. Так, россиянам советуют обращаться только за получением экстренной медицинской помощи, которая предполагает возникновение риска для жизни и здоровья человека. Такая помощь будет оказана своевременно и в полном объеме. Что же касается плановых и других визитов в медицинские учреждения, то их лучше перенести на более поздний срок, пишет РИА Новости.

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