В Кремле прокомментировали возможное сокращение нерабочих дней

В настоящее время рано говорить о возможном сокращении нерабочих дней в России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность сократить количество нерабочих дней, установленных в России. По его словам, в настоящее время нецелесообразно говорить о сокращении нерабочего периода, так как еще нет достаточной информации о развитии эпидемии, еще не видна динамика распространения заболевания после того, как были ограничены социальные контакты россиян. Поэтому, еще рано говорить о сокращении режима самоизоляции граждан, который установлен до 30 апреля включительно, пишет ТАСС.