С сегодняшнего дня банки начнут выдавать «нулевые» кредиты под зарплату

Таким образом, правительство РФ решило ускорить предоставление беспроцентных кредитов малому и микро бизнесу для зарплатных проектов.

С сегодняшнего дня начала действовать еще одна правительственная мера, направленная на поддержку предпринимательства. Речь идет о выдаче денег для поддержки занятости – соответствующая информация содержится на официальном сайте Минэкономики.

Ранее первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов поручил ускорить процесс по выдаче финансов банкам, которые будут направлены на кредитование зарплатных фондов малого и среднего бизнеса. Уточняется, что речь идет о сферах, которые больше всего пострадали от ситуации с коронавирусной инфекцией.

Банк России выделит для этого 150 млрд рублей. Как уточняется, первыми банками, кто получит от Центробанка денежные средства, будут: Сбербанк, ВТБ, «МСП-банк», «Промсвязьбанк», а также «Газпромбанк», «Альфа-банк» и «Открытие».

Как сообщалось до этого, Кабмином были утверждены правила по предоставлению субсидий для кредитных организаций на беспроцентные кредиты бизнесу с целью поддержки их зарплатных фондов, которые ранее были внесены Минэкономразвития РФ.