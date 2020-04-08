Правительство расширило количество лабораторий для тестирования на COVID-19

Все лаборатории, пожелавшие проводить тестирование на коронавирус, получили от Правительства разрешение на осуществление данной деятельности.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о решении расширить количество лабораторий, проводящих тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Об этом премьер заявил во время заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 в России. По его словам, все лаборатории, как государственные, так и частные, которые сделали запрос с просьбой разрешить им проводить тесты на коронавирус, получили такое разрешение. Теперь, в случае возникновения необходимости, каждый человек может пойти в лабораторию и провериться на наличие коронавируса, пишет РИА Новости.