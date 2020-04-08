В России выявили 1175 новых случаев заражения коронавирусом

Общее количество инфицированных коронавирусом в стране достигло 8672 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за минувшие сутки на территории России зафиксировано 1175 новых случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего заболевших в Москве. За прошедшие сутки в столице число людей, чей тест на коронавирус показал положительный результат, составило 660 человек, а всего в Москве зафиксирован 5841 случай заражения коронавирусной инфекцией.

Общее количество инфицированных коронавирусом в стране составляет 8672 человека, выздоровели 580 пациентов, скончались 63 человека.