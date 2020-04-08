Кудрин: экономике нужна поддержка минимум в 7% ВВП

Российской экономике понадобится дополнительное стимулирование в размере 2-3% ВВП.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что может спасти российскую экономику во время кризиса. По его словам, хотя в настоящее время власти приняли пакет антикризисных мер, в которых предусмотрена поддержка экономики, превышающая 5% ВВП, этого недостаточно. По его мнению, понадобится дополнительное финансирование, в среднем, еще на 2-3% ВВП, пишет РБК.