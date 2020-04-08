Президент подписал указ о выплатах семьям с детьми

08.04.2020 10:05 Комментарии

Семьи, в которых есть дети до трех лет и которые имеют право на получение маткапитала, будут ежемесячно получать по 5 тыс. рублей на каждого ребенка до трех лет.

Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании поддержки семьям с детьми. Согласно документу, для оказания семьям с детьми поддержки в условиях распространения коронавируса, те семьи, которые имеют право на выплаты материнского капитала, а также детей до трех лет будут ежемесячно получать по 5 тыс. рублей на каждого ребенка младше трехлетнего возраста. Выплаты будут производиться с апреля по июнь включительно, а за получением пособия можно обратиться до 1 октября, пишет РИА Новости.