Из Нью-Йорка в Москву вылетел борт Аэрофлота с россиянами

Точное количество россиян, летящих в Москву, не сообщается.

Из аэропорта имени Джона Кеннеди вылетела группа россиян, пожелавших вернуться в Россию. Самолет Аэрофлота должен прибыть в столичный аэропорт Шереметьево в 15:20 мск. Тем не менее, власти не сообщают общее число россиян, летящих домой.

По словам президента общества «Русская молодежь Америки» при Координационным совете организаций российских соотечественников (КСОРС) Игоря Кочана, которые сообщает Коммерсант, перед отправкой рейса в аэропорт Кеннеди приехали почти 50 тыс. россиян, которые хотели улететь в Россию, но не были зарегистрированы на рейс. Он подчеркнул, что в посольстве знают о сложившейся ситуации, но помочь ничем не могут, так как людей гораздо больше, чем может вместить один борт.

Кочан сообщает, что возможность вылететь из США дали только тем, кто имеет московскую или подмосковную прописки. Власти объясняют это тем, что в столице переполнены карантинные боксы, а проживающие в Московском регионе могут провести карантин дома.