Назван размер кризисной "подушки" России

Общий объем ликвидных активов Правительства России составляет порядка 17,7 трлн рублей.

По данным Банка России на 1 марта текущего года активы Правительства, включая рублевые и валютные депозиты в банках, составили порядка 15,3 трлн рублей. На счетах регионов в кредитных организациях находится еще порядка 2,4 трлн рублей. Таким образом, общий размер кризисной "подушки" Правительства России составляет 17,7 трлн рублей, пишет РБК. Тем не менее, существующий на сегодня антикризисный план, разработанный правительством, в денежном выражении не превышает 1,4 трлн рублей.