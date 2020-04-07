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Русский космос

Исследователи рассказали, как глобальное потепление сдвигает границы лесов

07.04.2020 23:59
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Исследователи рассказали, как глобальное потепление сдвигает границы лесов

Климатологи провели специальное исследование и установили, как глобальное потепление меняет границы лесов на примере воздействия изменения климата на леса Горного Алтая.

Статья с результатами работы ученых представлена на страницах издания Scientific Reports.

Международной группой исследователей были изучены лесные массивы Горного Алтая, по той причине, что происходящие климатические изменения в первую очередь отражаются в арктических и горных экосистемах.

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