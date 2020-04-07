В России может подорожать газ для населения
07.04.2020 20:25
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ФАС подготовила приказ о повышении оптовой цены на газ, который предназначен для дальнейшей продажи населению, на 3%.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект приказа о повышении оптовых цен на газ, в последствии реализуемый россиянам. Повысить цены предлагается на 3%. Причем согласно документу, оптовые цены на газ для других потребителей также предлагается увеличить, но на 2,99%. Повышение планируется начать с 1 июля текущего года, пишет ТАСС.
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